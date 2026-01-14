14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:34

Giaccherini elogia il mercato viola: "Presi giocatori che alzano il livello. Paratici? Con lui c'è un'aria diversa"

Giaccherini elogia il mercato viola: “Presi giocatori che alzano il livello. Paratici? Con lui c’è un’aria diversa”

Redazione

14 Gennaio · 16:07

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 16:07

ACF Fiorentina

L’ex calciatore si è espresso sul momento della Fiorentina e sul suo mercato in entrata che conta già quasi tre innesti

L’ex calciatore di Bologna e Juventus, oggi commentatore per DAZN, Emanuele Giaccherini ha parlato ai microfoni dei giornalisti, tra cui quelli di RadioFirenzeViola, dal momento che si trova a Firenze per Pitti Uomo. Di seguito le sue parole: “All’inizio credevo che la Fiorentina potesse lottare per altri obiettivi ma la situazione oggi è questa. Contro il Milan ho visto la vera Fiorentina, se giocherà con questo spirito non avrà problemi a salvarsi”.

Sulla sfida contro il Bologna: “Vive un momento di difficoltà, è il migliore per affrontare la squadra di Italiano. Sarà un derby combattuto in cui le punte possono essere decisive, come Kean e Gudmundsson che sto vedendo in forma. Harrison? Ha qualità nell’uno contro uno e di questi calciatori ce ne sono sempre di meno oramai. Nel complesso, con gli arrivi di Solomon e Brescianini, la Fiorentina sta facendo un mercato importante, perché alzano il livello. Con l’arrivo di Paratici si respira un’aria diversa sia in società che nello spogliatoio”.

