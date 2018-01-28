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TuttoSport, per Giaccherini anche Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata...

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Emanuele Giaccherini esubero del Napoli è corteggiato da Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata ed i clivensi ci provano seriamente. Hanno offerto al gioc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 11:23
TuttoSport, per Giaccherini anche Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata... -
Calciomercato
Giaccherini
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Secondo quanto riportato da TuttoSport, Emanuele Giaccherini esubero del Napoli è corteggiato da Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata ed i clivensi ci provano seriamente. Hanno offerto al giocatore un contratto fino al 2020. Il Chievo vorrebbe il giocatore a titolo gratuito visto anche il buon rapporto tra la società per il passaggio di Inglese, a Giugno da Verona a Napoli.

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