TuttoSport, per Giaccherini anche Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata...

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Emanuele Giaccherini esubero del Napoli è corteggiato da Chievo e Sampdoria. La Fiorentina è defilata ed i clivensi ci provano seriamente. Hanno offerto al gioc...

A cura di Redazione Labaroviola 28 gennaio 2018 11:23

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