Boudebouz e Giaccherini le ultime idee per il centrocampo della Fiorentina

Tanti nomi sulla scrivania di Corvino in queste prime intense giornate di mercato

Sono due i nomi nuovi che in queste prime intense giornate di mercato sono comparsi sulla scrivania di Pantaleo Corvino: ossia quelli di Emanuele Giaccherini e Ryad Boudebouz.

L'esterno del Napoli, approdato alla corte di Sarri dopo un Europeo giocato ad alti livelli e già seguito dalla Fiorentina in estate, non ha fin qui trovato troppo spazio, complice anche il superbo rendimento dei suoi compagni di reparto. Ecco che quindi la duttilità tattica del centrocampista classe '85 potrebbe essere presa in considerazione dalla Fiorentina già durante la sessione di mercato in corso.

Diverso il discorso per Ryad Boudebouz, centrocampista offensivo francese (naturalizzato algerino) attulamente in forza al Montpellier. Classe '90, è cresciuto nel Sochaux prima di passare al Bastia ed approdare infine al Montpellier, squadra con la quale ha già messo a segno 7 reti nella stagione in corso. Principalmente impiegato come trequartista, può svariare su tutto il fronte offesivo agendo su entrambe le corsie. L'algerino (fermato a metà dicembre da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento al menisco) è seguito da molti club sia in Spagna che in Inghilterra.