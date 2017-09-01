Retroscena Giaccherini, il procuratore: "La Fiorentina lo voleva e noi volevamo Firenze ma il Napoli..."

Fino all'ultimo la Fiorentina ha provato a prenderlo e noi eravamo convinti della destinazione" così il procuratore Valcareggi a Radio Kiss Kiss

Sarà ancora a Napoli il futuro di Emanuele Giaccherini. Nelle ultime ore prima della fine del mercato molti club hanno bussato alla porta della squadra azzurra, che però ha deciso di declinare ogni offerta. Tra queste anche la Fiorentina, come confermato dall'agente del calciatore, Furio Valcareggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il fatto di essere considerati incredibili da una squadra importante come il Napoli è un motivo di orgoglio per noi. Fino all'ultimo la Fiorentina ha tentato di acquistare il calciatore e noi ci abbiamo anche provato. Giuntoli, però, è un interlocutore con idee chiare e severo. Il Napoli ci ha detto che non c'erano giocatori più forti del mercato di lui e che quindi non lo potevano sostituire. Senza scaramanzia dico che il Napoli vince lo scudetto quest'anno. Penso che così si vincono gli scudetti. Avendo giocatori forti come Giaccherini in panchina, vuol dire che i titolari sono ancora più forti"

Gianlucadimarzio.com