7 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:55

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Giaccherini: “Vittoria molto importante a Verona per la Fiorentina. Con 4 punti la Viola è salva”

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Giaccherini: “Vittoria molto importante a Verona per la Fiorentina. Con 4 punti la Viola è salva”

Redazione

7 Aprile · 15:01

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 15:02

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#FiorentinaGiaccherini

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L’ex giocatore di Serie A, Giaccherini, ai microfoni di Dazn ha parlato della Fiorentina e della seconda metà di stagione: “Con la vittoria di Verona la Fiorentina ha messo un bel mattone per la salvezza, ha fatto quasi il tetto. Il successo col Verona è pesantissimo, per come è arrivato, per una prestazione negativa, insufficiente… ma la Fiorentina ha portato a casa tre punti. I viola sono a 32 punti, e se facciamo i conti con 35-36 ci si dovrebbe salvare… alla Fiorentina mancherebbero una vittoria e un pareggio”.

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