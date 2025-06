Anche questa stagione la Fiorentina cambierà il suo regista, è il settimo anno di fila che succede

La Fiorentina nonostante la buona stagione ed un riscatto fissato ad un prezzo particolarmente basso ha scelto di non riscattare Danilo Cataldi. Non è una tragedia ovviamente il mancato riscatto di Cataldi, per quanto per 4 milioni ti assicuravi un calciatore di buon livello e di discreta personalità, quello che non convince è la gestione del centrocampo viola negli ultimi anni. Perché passi Cataldi che aveva anche lui voglia di tornare alla Lazio, ma la Fiorentina sono 7 anni che cambia vertice basso.

Ogni anno della gestione Commisso la squadra viola ha cambiato regista, il primo fu Pulgar nel 2019/2020 che deluse molto le aspettative. Delusa dal Cileno la Fiorentina per il 2020/21 fece un grande investimento su Amrabat, investimento che però creò l’equivoco tattico per cui Amrabat era un grande recuperatore di palloni ma aveva difficoltà nel dettare i tempi. Per questo la stagione successiva Pradè puntò su un metronomo classico come Torreira, autore di una grande stagione e beniamino dei tifosi che però non fu dolorosamente riscattato. Allora nel 22/23 fu di nuovo il turno di Amrabat, autore di una buona stagione e di un grande mondiale che portò su di lui le attenzioni di club più prestigiosi, così la stagione dopo si scelse di ripartire da Arthur. Calciatore diametralmente opposto al Marocchino e che anche a causa di costi eccessivi per il rendimento non fu riscattato.

Il resto è storia recente con l’arrivo di Cataldi l’estate scorsa e la partenza annunciata in questi giorni, con la Fiorentina che è costretta a cercare nuovamente un calciatore in quel ruolo. Ma non è solo la questione del vertice basso la dirigenza viola in questi anni sta facendo fatica a costruire un centrocampo che possa avere una struttura duratura negli anni. Palladino la scorsa stagione ha fatto il ritiro con il solo Mandragora tra i centrocampisti, dopo di che l’arrivo di Bove, Cataldi, Adli e Richardson ad Agosto, altri calciatori che per motivi diversi la Fiorentina ha salutato ad eccezione di Richardson. In questo momento la Fiorentina a centrocampo ha Fagioli, Richardson, Ndour, e Mandragora in scadenza di contratto, con il rinnovo che in questo momento non sembra imminente anche se non impossibile. Con questi presupposti è plausibile che andrà nuovamente incontro ad una nuova “mini” rivoluzione nel mezzo al campo.

Inoltre anche la costruzione in termini di caratteristiche del centrocampo è stata spesso frenetica e confusa, basti pensare alla gestione del triennio Italiano. Allenatore che piaccia o no ha un idea di calcio piuttosto chiara e ben definita, ma nonostante tutto a lui sono stati spesso affidati calciatori completamente diversi tra loro. In regia siamo passati da un metronomo come Torreira ad un calciatore tutto muscoli come Amrabat e poi si è virato su calciatori leggerissimi come Arthur e Maxime Lopez, ogni anno un cambio radicale. Anche quest’anno si dovrà ricostruire con la speranza che chi arriva possa restare per anni e costituire la colonna portante della Fiorentina del ciclo Pioli. Anche perché il centrocampo è proprio la zona di campo più delicata in cui passa il successo della fase difensiva e offensiva della squadra, e per questo sarebbe bene aver un centrocampo collaudato nel tempo. Guardate l’Inter che nel ciclo Inzaghi ha giocato praticamente sempre con gli stessi 4 centrocampisti: Barella, Mhikitharian, Chalanoglu e Brozovic prima che partisse.