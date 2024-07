Corriere dello Sport: “Per il centrocampo il favorito resta Vranckx. Bisogna aspettare la fine dell’europeo del Belgio”

Oggi, 1 luglio, si apre ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. A circa una settimana dall’inizio del ritiro, mister Palladino si ritrova con un centrocampo spoglio, privo di qualsiasi elemento. A disposizione, infatti, Raffaele Palladino ha solo Bianco, di ritorno dal prestito in Serie B, e Rolando Mandragora.

Per questo motivo, il team mercato dei Viola deve attivarsi e cercare di completare un reparto dove attualmente mancano circa 2/3 elementi, ipotizzando la conferma di Bianco in prima squadra. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, attualmente, il nome più caldo per il centrocampo viola resta quello di Aster Vranckx, ma per saperne di più sul giovane centrocampista belga, bisogna aspettare la fine della sua avventura a Euro 2024. Tra le piste “italiane”, circolano sempre i nomi di Brescianini, Pobega e Thorstvedt; anche in questi casi bisognerebbe capire la fattibilità delle operazioni.

