Nazione: “Fiorentina al lavoro per Lucca, pronta un’offerta da 12 milioni più bonus per l’Udinese”

Continuano le manovre della Fiorentina in attacco. Dopo Kean, l’obiettivo di Pradè è regalare a Palladino una nuova pedina funzionale al suo gioco. L’obiettivo numero uno è Lorenzo Lucca. L’ex attaccante del Pisaè stato riscatto dall’Udinese per 8 milioni di euro che adesso, potrebbe metterlo sul mercato per una plusvalenza non indifferente. Anche se sarà difficile ottenere il doppio di quanto è stato pagato. Almeno non dalla Fiorentina.

Infatti, il club viola sta cercando di liberarsi degli esuberi in attacco per mettere da parte un tesoretto e tentare l’affondo per l’attaccante. Il club viola sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 12 milioni di euro, arrivando a 15 con bonus facilmente raggiungibili.Prima però servono delle cessioni. Lo scrive La Nazione.

