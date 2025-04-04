Il Barcellona vuole Dodò ma lui vuole restare alla Fiorentina e aspetta il rinnovo. Incontro a fine stagione

Dodò vuole restare alla Fiorentina ma la società sta rinviando il suo rinnovo ed il Barcellona si è interessato al terzino viola

Non è chiusa la trattativa tra la Fiorentina e Dodò per il rinnovo di contratto. Sembrava tutto definito ma in realtà è da mesi che il calciatore sta aspettando una chiamata per chiudere e mettere nero su bianco il nuovo contratto, una telefonata che però ancora non arriva. Il terzino destro viola ha grandi estimatori in Italia e in Europa, tra questi c'è anche il Barcellona che si è già mossa per far arrivare tutto il suo gradimento al brasiliano che ha registrato con grande soddisfazione questo interesse ma per Dodò al primo posto c'è ancora la Fiorentina considerato il suo grande legame con Firenze e tutto il popolo viola. In questo momento la trattativa per il rinnovo è in stand-by. I dirigenti gigliati e il procuratore del calciatore si sono dati appuntamento a fine stagione per cercare di risolvere positivamente un rinnovo che sembrava cosa fatta.