Buffon mette in guardia la Nazionale: “Mondiali 2026 è il minimo sindacale per l’Italia”

Il capodelegazione ed ex-capitano della Nazionale Gigi Buffon ha parlato a SkySport della disastrosa spedizione italiana in Germania, a EURO2024, conclusasi agli ottavi contro la Svizzera. “Con i ragazzi ho instaurato un bel rapporto, in questo periodo abbiamo parlato e pensavamo di migliorare in questi 30 giorni le cose che ci mancavano. Invece non siamo riussciti a decollare come speravamo. Dovevamo fare degli step convincenti e non andare a singhiozzo come negli utlimi dieci anni.

Se è mancato qualcosa dal gruppo? Il gruppo poteva far meglio, come tutti noi: anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative e ognuno si prende le responsabiltà del caso. Obiettivo Mondiali del 2026? Per l’Italia è il minimo sindacale, l’obiettivo è quello ma bisogna fare dei passi avanti”.

