Sandrelli: “Vedo la Fiorentina nella corsa Champions. Perdere Beltran non sarebbe un grosso problema”

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Se uscisse Beltran non sarebbe una grave perdita per l’attacco della Fiorentina: non è un attaccante come ci hanno sempre raccontato. Credo che per il progetto di Pioli la squadra ci sia già abbastanza. In passato è mancata la costanza per arrivare in Champions. Ogni anno una grande stecca, bisogna quindi approfittarne.”

Sulla prossima Serie A: “Il Napoli mi sembra favorito, vedo bene anche il Milan perchè c’è Allegri. Inter, Roma e Juve sono delle incognite. Per la Champions c’è spazio per la Fiorentina: è rimasta la base forte della scorsa annata e poi il mercato è andato avanti. Bisogna in tutti i modi evitare la Conference perchè è snervante.”