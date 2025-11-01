Sandrelli: “La società è assente. C’è il rischio di retrocedere, serve qualcuno che urli, Pioli sussurra”

Massimo Sandrelli, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina.

Le sue dichiarazioni sulle dimissioni di Pradè: “Non so se c’è un momento giusto. In questo momento bisognerebbe fare gruppo e stare tutti insieme, poi c’è la scelta degli individui. Non credo che ciò serva a qualcosa. E’ una società assente in tutto, è chiaro che c’è una debolezza totale. Mi spaventa che i giocatori non innescano la marcia successiva, fanno errori banali. Ora invece c’è bisogno di gente che dia la carica, c’è il rischio di andare in B. Serve qualcuno che urli, Pioli sussurra”.