Sandrelli contro Jovic: “Spesso pensa più ai fotografi, gioca come se fosse in attesa della foto”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Massimo Sandrelli, ha così parlato della vittoria per 1-0 della Fiorentina sul Sivasspor: “Vincere 1-0 contro una squadra come quella di ieri è normale che lasci l’amaro in bocca. Io ieri sera ad un certo punto mi annoiavo a vedere la partita. A me per esempio Jovic mi diverte quando vuole, ma spesso si concede più ai fotografi. Lui conosce il calcio e si vede. Ma gioca sempre come se fosse in attesa della foto, e questa cosa lo penalizza. Ha il potenziale per fare il doppio dei gol. Mentre Cabral è più cattivo del serbo. Amrabat è un bel giocatore, ma è impiegato in un ruolo che non è il suoper necessità. Porta troppo la palla, e gioca in orizzontale. La Fiorentina pressa tanto ma non monetizza. Castrovilli e Nico hanno qualità, come Saponara e Amrabat. Nico quando prende palla ti aspetti qualcosa, gli altri giocatori invece sono un po’ anonimi. Ikonè non è messo nella condizione giusta, probabilmente dovrebbe giocare a sinistra. Alcuni giocatori dovrebbero avere più autostima, e questo dipende anche dal turnover eccessivo di Italiano. Io non sono preoccupato per il ritorno, però segnare un altro gol poteva lasciare più tranquilli”.