Sandrelli: "I cambi di Ribery vanno gestiti in accordo. La sua rabbia causata dal cambio.."

Il noto giornalista fiorentino Massimo Sandrelli, é intervenuto all'emittente Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:"Montella valutare il cambio com lo stesso Ribery, è mancata totalmente la comunic...

Il noto giornalista fiorentino Massimo Sandrelli, é intervenuto all'emittente Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

"Montella valutare il cambio com lo stesso Ribery, è mancata totalmente la comunicazione fra i due. Il comportamento del francese era sempre stato con qui educato e corretto con compagni ed avversari. L’arrabbiatura a fine gara può essere stata scatenata dal cambio prematuro. Il danno di tutto ciò dobbiamo scontarlo nelle prossime 3 gare a causa della lunga squalifica. La vicenda è stata gestita male da tutti, Montella per primo".