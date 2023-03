Sandrelli: “Senza stadio sarà un disagio, mancherà calore. La Fiorentina dovrà stringere i denti”

Il giornalista sportivo Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della situazione stadio. Ecco le sue dichiarazioni: “Franchi? Disagio ci sarà. Non so quale sarà lo stadio scelto. Per il ’90 venne scelto Perugia. Per la Fiorentina sarà un disagio perchè riceverai meno calore rispetto che a giocare in casa. Va anche detto che potrebbe diventare un evento storico e quindi il “gioco può valere la candela”. Gestione? Questo intervento è sostanzioso. Mi sembra anche veloce il percorso e credo sia stata la soluzione più logica. Il comune si prende la responsabilità, la Fiorentina dovrà stringere i denti ma poi avrà un impianto di successo. Empoli soluzione più logica ma ci sono vari limiti. Perugia è già una soluzione più soddisfacente”.

LE PAROLE DI CORVINO