Sandrelli: "Vanoli sbaglia sistema di gioco, in coppa l'ennesima figuraccia. Salvezza? Solo per demerito degli altri"

Le dichiarazioni Massimo Sandrelli sulla brutta figura della Fiorentina in Conference League contro lo Jagiellonia

Massimo Sandrelli, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha commentato l'ultima prestazione della Fiorentina in Conference.

Le sue parole: "La figuraccia fatta in coppa è consonante con la stagione della Fiorentina. In alcune giornate non riesce a ragionare. Vanoli ha detto che non è riuscito a trasmettere la giusta motivazione, ma mi viene da ridere. Ti devi comportare con maturità, non c'è bisogno che Vanoli dicesse qualcosa ai giocatori. Ha bisogno di un sistema che le impedisca di prendere tutti i gol che prende. La squadra prende sempre gol. Sembra non passi il concetto. Vanoli parla sempre di andare avanti, ma c'è bisogno di difendersi".

Conclude: "Sono convinto che la Fiorentina si salvi. Soprattutto perché gli altri perdono persi. Salvarsi per demerito degli altri non è un granché, ma sempre meglio che andare in B".