Sandrelli attacca Vanoli: “La squadra sembra in confusione, chiunque farebbe meglio di lui”

Duro attacco nei confronti dell’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli da parte di Massimo Sandrelli all’interno del Pentasport di Radio Bruno.

Ecco le parole

“Non sono favorevole agli esoneri, però mi chiedo se le azioni e le dichiarazioni di Vanoli in questo momento siano quelle di una persona adatta a raggiungere l’obiettivo finale. La squadra sembra essere in una situazione di confusione. Se la discontinuità continua, rischiamo la retrocessione. Chi potrebbe fare peggio? Anche un allenatore qualsiasi che passasse di qui farebbe sicuramente meglio di Paolo Vanoli.”