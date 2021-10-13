Sandrelli: "Vlahovic non è un traditore. Nuovo stadio nel 2026? Penso sia una data normale"

Sandrelli parla del rinnovo di Sottil, di Vlahovic e dello stadio

"Rinnovo Sottil? Complimenti - ha detto Massimo Sandrelli a Radio Bruno - però è un rinnovo diverso rispetto a quello di Vlahovic, le differenze tra i due si vedono. Vlahovic non è un traditore, anche gli obiettivi di squadra contano. Stadio? Penso che il 2026 sia una data normale per un Paese come l'Italia".

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