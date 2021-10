Nuovo stadio Franchi, si chiude la 1ª fase: entro il 15 marzo verrà proclamato il vincitore

Oggi si è conclusa la prima fase di selezione dei progetti per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Campo di Marte:

“La giuria internazionale – ecco cosa si legge nel comunicato – , che sta già esaminando i progetti da inizio settembre, si è riunita in presenza a Firenze questa settimana per selezionare gli 8 progetti che accedono alla fase successiva. Gli altri step saranno: il 2 novembre il termine ultimo per ricevere la presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado; il 6 dicembre il termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado; il 15 dicembre il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per il secondo grado; il 1 febbraio 2022 il termine ultimo per la ricezione dei progetti preliminari. Seguirà la proclamazione del vincitore entro la prima quindicina di marzo”.

