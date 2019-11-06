Sandrelli: "Serve coraggio ed utilizzare i giovani di qualità. La gestione della squadra non è serena"

L'opionista Massimo Sandrelli ha parlato della prossima partita della Fiorentina in trasferta a Cagliari a Radio Bruno:"Il Cagliari sta molto bene, sono nel loro miglior momento e hanno maggiori certe...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2019 20:25

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