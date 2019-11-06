Sandrelli: "Serve coraggio ed utilizzare i giovani di qualità. La gestione della squadra non è serena"
L'opionista Massimo Sandrelli ha parlato della prossima partita della Fiorentina in trasferta a Cagliari a Radio Bruno:"Il Cagliari sta molto bene, sono nel loro miglior momento e hanno maggiori certe...
L'opionista Massimo Sandrelli ha parlato della prossima partita della Fiorentina in trasferta a Cagliari a Radio Bruno:
"Il Cagliari sta molto bene, sono nel loro miglior momento e hanno maggiori certezze rispetto alla Fiorentina. Attaccanti? La Fiorentina deve usare i suoi giovani giocatori. Boateng non ricordo che abbia mai fatto il centravanti puro, non ho mai capito il motivo del suo acquisto. Serve coraggio ed utilizzare i giovani di qualità che questa squadra ha, dando un impronta importante e un senso. Mi sembra che la gestione attuale della squadra non sia serena".