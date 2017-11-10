Sandrelli: ''Veretout è un boscaiolo, Astori non può fare il Bonucci. Badelj inutile in fase difensiva, viola senza obiettivi''

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Non vedo che obiettivi possa avere la Fiorentina in questa stagione. Thereau canta la messa e porta la croce, mentre Badelj è...

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Non vedo che obiettivi possa avere la Fiorentina in questa stagione. Thereau canta la messa e porta la croce, mentre Badelj è completamente inutile in fase difensiva. Io non sono per il cambio della difesa, ma per un cambio del modo di difendere. Astori è il giocatore che fa più passaggi, è normale? Lui fa il Bonucci, ma per le caratteristiche che ha dovrebbe fare il Chiellini. Astori non può impostare, ha un tasso elevato di errore nel passaggio. Centrocampo? Veretout è un boscaiolo, la manovra è poco fluida".