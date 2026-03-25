Sandrelli attacca: “Vanoli e Pioli hanno fallito, sono indifendibili. La squadra è guarita da sola”

Il giornalista, Massimo Sandrelli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Sia Pioli che Vanoli hanno fallito. Pioli ha fallito in partenza. Vanoli ci ha messo 10 partite per cambiare qualcosa. Il suo problema è l’incertezza, cambia e ricambia sesta sosta. E in alcune situazioni è dura difenderlo. Perché ha cambiato Kean con Piccoli nel finale di gara con l’Inter? Secondo me la squadra è sulla via della guarigione, comunque. C’era un baco, anche se non so quale fosse. C’è voluto tanto per smaltire il virus, e oggi la squadra pare stare in piedi. Questo dà speranza”.