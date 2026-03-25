25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sandrelli attacca: “Vanoli e Pioli hanno fallito, sono indifendibili. La squadra è guarita da sola”

News

Sandrelli attacca: “Vanoli e Pioli hanno fallito, sono indifendibili. La squadra è guarita da sola”

Redazione

25 Marzo · 15:13

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 15:13

TAG:

PiolisandrelliVanoli

Condividi:

di

Le dichiarazioni del noto giornalista, Massimo Sandrelli, che critica l'operato di Paolo Vanoli e Stefano Pioli

Il giornalista, Massimo Sandrelli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: Sia Pioli che Vanoli hanno fallito. Pioli ha fallito in partenza. Vanoli ci ha messo 10 partite per cambiare qualcosa. Il suo problema è l’incertezza, cambia e ricambia sesta sosta. E in alcune situazioni è dura difenderlo. Perché ha cambiato Kean con Piccoli nel finale di gara con l’Inter? Secondo me la squadra è sulla via della guarigione, comunque. C’era un baco, anche se non so quale fosse. C’è voluto tanto per smaltire il virus, e oggi la squadra pare stare in piedi. Questo dà speranza”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio