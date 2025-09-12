Sandrelli: “Conte è antipatico perchè è un vincente. Davanti vorrei vedere la coppia Kean-Fazzini”

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato della partita della Fiorentina contro il Napoli a Radio Bruno. ecco le sue parole: “La difesa sarà a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo Nicolussi, Fagioli e Mandragora, con esterni Gosens e Dodo. Davanti Kea e Fazzini. Vorrei giocarla sul palleggio dato che la mediana del Napoli è formidabile. Conte è antipatico perchè è un vincente, mi piace molto perchè dice ciò che pensa, inoltre è uno che accetta lavori difficili e porta i risultati.”