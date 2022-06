Scontro Iervolino-Sabatini arriva in tribunale, c’entra anche Cavani: “Bugiardo, non sa mandare mail”

Non è certo passata inosservata la burrascosa separazione tra Walter Sabatini e la Salernitana, poco dopo il raggiungimento della tanto agognata salvezza all’ultima giornata.

Un addio che ha fatto discutere e che certamente non smetterà di farlo, anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti direttamente coinvolti nella vicenda. Ai microfoni di La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha pubblicamente attaccato Sabatini, usando come argomento d’accusa anche Edinson Cavani.

Si è parlato, infatti, dell’interesse dei granata verso l’ex attaccante del Napoli, smentito però dall’ex direttore sportivo. Queste le parole di Iervolino: “Se io voglio un giocatore, lo compro. Non è che lui (Sabatini, ndr) poteva bocciare un mio acquisto. Questa è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini: lui proponeva, io decidevo“.

In generale, non sono mancate le frecciatine verso l’ex dirigente:

“Sabatini pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare la commissione di Coulibaly, ma io non accetto queste storture. Si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail“.

Nella sua intervista a Radio Rai, l’ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato anche delle parole di Danilo Iervolino, patron del club campano, che lo ha definito un bugiardo. Queste le sue parole: “Il problema delle commissioni non è mio ma del calcio. Non contesto questo a Iervolino, sarebbe ridicolo. Ho combattuto contro gli agenti, sono ancora dispiaciuto per non aver pagato 4 milioni di euro al povero Mino Raiola per Pogba alla Roma. Non feci l’operazione e credo di aver fatto un danno alla Roma. A Bologna ho combattuto per pagare una commissione per Arnautovic e penso di aver fatto bene, perché Marko ha fatto bene in rossoblù”.

Iervolino dice che lei è un bugiardo.

“Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana. Sono 30 anni che faccio calcio, lui da 30 giorni. Se non vuole pagare le commissioni non le paghi, se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale con me, anche se ha grandi avvocati. Questa è una caduta di stile, anche se stile non è che ce ne sia molto”. Lo riporta TMW

