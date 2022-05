Calciomercato.com, la Fiorentina continua a sognare Cavani, ma l’ingaggio da 13 milioni spaventa

calciomercato.com fa il punto sul futuro di Cavani accostato precedentemente alla Fiorentina. Secondo il portale, le richieste per l’attaccante non mancano e, solo in Italia, piace moltissimo proprio alla viola e alla Salernitana. A proposito del club di Commisso, la dirigenza continua a pensarci anche se, di fatto, non sono avvenuti contatti ufficiali con il calciatore. L’ostacolo principale per l’eventuale arrivo di Cavani, però, si chiama stipendio. L’ex Napoli percepiva a Manchester la cifra monstre di 13 milioni di Euro. Numeri totalmente fuori mercato per qualunque club di Serie A. Quella Viola, dunque, resta per adesso solamente una meravigliosa idea.

DJURIC LASCERA’ LA SALERNITANA E LA FIORENTINA CI PROVA