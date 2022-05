Ceccarini precisa: ”Per Odriozola l’ostacolo è l’ingaggio, Cavani per il momento è solo un’idea”

Ai microfoni di Radio Toscana, il noto esperto di calciomercato Nicolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

”Il Real apre ad un nuovo prestito per Odriozola, ma la Fiorentina non è nelle condizioni di riconoscergli tutto l’ingaggio. Se i blancos non si accolleranno una parte della spesa, non credo che la Fiorentina affonderà per il basco. Belotti?

I Viola lo monitorano ma ad oggi un rinnovo non è da escludere. Cavani? Nome interessante a zero, ma se il problema dell’ingaggio c’è su Odriozola figuriamoci per il Matador. Non credo sia una strada percorribile a meno che non ci sia una rinuncia al ribasso sullo stipendio. Piatek? Più no che sì al momento. Al massimo si può valutare un rinnovo del prestito. Non credo verrà riscattato a 15 milioni”.

