Flachi punge Chiesa e Vlahovic: “Dovevano dire la verità. Hanno scelto il peggior modo per andare via”

Francesco Flachi, ex calciatore viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Passione Fiorentina, trasmissione Twitch, durante la quale ha parlato del trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, riportando all’attenzione anche alla vicenda Federico Chiesa. Ecco le sue parole:”Avrei dato via Vlahovic. Quando uno vuole andare via, bisogna darlo via altrimenti crea solo problemi. Se non voleva andare via doveva dichiararlo. È sempre rimasto con due piedi su due mattonelle. Nello spogliatoio ha detto altro, siamo sicuri volesse andare via? Ha deciso lui. Io nella mia carriera decidevo io, non decidevano gli altri. Chiesa e Vlahovic hanno trovato il peggio modo di andare via. Nel calcio bisogna sempre dire la verità“.

