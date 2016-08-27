Gira la voce di Cavani in città e a Napoli è caos. Ma è una bufala, il centravanti si allena a Parigi

Impazza l'hastag ma in realtà lui è in ritiro con il Psg

Nella notte si diffonde la voce del pernottamento del Matador in centro e la situazione va fuori controllo: tifosi sotto l'albergo e i social vanno in tilt. Ma lui è in ritiro col Psg

27 AGOSTO 2016 - MILANO: E' bastata una voce. Incontrollata e incontrollabile, e in poche ore a Napoli si è diffusa la Cavani-mania. Tutti sicuri: Cavani è arrivato nella notte in un albergo del centro di Napoli dove sta passando la notte in attesa d'incontrare De Laurentiis. E così, in breve, ecco la coda dei tifosi davanti all'albergo e sui social impazza l' hashtag "#hovistoCavani".

IL PSG: CAVANI È A PARIGI — Un sogno o sarebbe meglio scrivere un miraggio di fine estate perché Cavani è in ritiro con il Psg in attesa di giocare domani sera in campionato contro il Monaco. Il Psg ha confermato ufficialmente che ieri Cavani si trovava a Parigi con la squadra e che questa mattina si è allenato regolarmente con il gruppo.

Gazzetta.it