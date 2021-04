Cassano: “Vlahovic mi ricorda Cavani. Occhio però, segnare in Italia sta diventando facile”

Nel corso della trasmissione della Bobo Tv su Twitch Antonio Cassano ha parlato di Dusan Vlahovic, queste le sue parole sul centravanti della Fiorentina:

“Vlahovic mi ricorda Cavani, anche se lui è destro mentre Vlahovic è sinistro. Hanno alcune caratteristiche uguali come la corsa e la potenza. Attenzione però, in Italia sta diventando troppo facile segnare, tutti arrivano con facilità ai 20 gol tutti gli anni, 15 anni fa in pochissimi arrivavano a 20 gol, adesso basta vedere Caputo, in tre anni ha fatto 70 gol, non è una roba normale”

