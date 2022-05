La bomba di Gazzetta.it, Cavani è il grande obiettivo della Fiorentina per convincere Italiano

La Fiorentina vuole un posto in Europa e la permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina viola. Sarebbe il quadretto perfetto per il tifoso della Fiorentina per la stagione 2022-23. Per il primo obiettivo basta aspettare l’esito sul campo delle ultime tre giornate di campionato, con una Viola reduce da tre ko consecutivi, ma ancora pienamente in corsa per l’Europa. Più ingarbugliata, invece, la situazione riguardante mister Italiano.

PERMANENZA DI ITALIANO Italiano è arrivato a Firenze dopo l’incredibile vicenda Gattuso, ha riportato la Fiorentina a lottare per l’Europa, ma nel suo contratto c’è una clausola da 10 milioni di euro che potrebbe permettergli di firmare per un altro club a fine stagione. E i rumors sul Napoli si sono intensificati di recente, dopo la “crisi” tra De Laurentiis e Spalletti. Dal futuro del tecnico dipendono, ovviamente, anche le strategie di mercato della società viola. Sebbene qualche situazione sembri già delineata, Europa o non Europa. Ma chi potrebbe arrivarci in estate?

OBIETTIVO CAVANI Il nome di grido per il mercato viola potrebbe però essere riservato all’attacco. Si cerca un profilo di grande esperienza da affiancare a Cabral e una delle idee è: Edinson Cavani. La punta uruguaiana si svincolerà dal Manchester United in estate e non ha ancora deciso il suo futuro. A 35 anni la tentazione di tornare in Sudamerica per chiudere la carriera c’è (il Boca Juniors ci sta pensando), ma una Fiorentina in Europa potrebbe offrire al Matador un’ultima vetrina in Serie A, il campionato in cui è diventato grande tra Palermo e Napoli. Un’eventuale trattativa non sarebbe comunque lampo, perché Cavani e il suo entourage non hanno fretta e vogliono lasciarsi il tempo di valutare ogni possibile opzione. Chiaro che una Viola in Europa potrebbe avere qualche chance in più.

A scriverlo è la Gazzetta dello Sport tramite il suo portale gazzetta.it

