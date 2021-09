Sacchi esalta la Fiorentina: “Contro l’Atalanta erano determinati e scorbutici. Vinto cosi”

Il maestro di calcio e ex allenatore del Milan e della nazionale italiana Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina: “L’Atalanta ha appena perso in casa con una determinata e scorbutica Fiorentina e solo nel secondo tempo si è vista una reazione. L’umiltà, le idee e la generosità non dovrebbero mai mancare, solo così la favola Atalanta avrà un seguito” questo il commento di Sacchi.

