Sarà l’arbitro Sacchi a dirigere Monza-Fiorentina. Precedenti negativi per i viola: 3 sconfitte in 5 gare

L’Aia, sul proprio sito ufficiale, ha reso nota la terna arbitrale a cui è stata affidata la partita di venerdì valida per il diciassettesimo turno di Serie A tra Monza e Fiorentina. Il direttore di gara sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Prenna e Trasciatti, dal quarto uomo Giua, dal Var Gariglio e dall’aiuto Var Irrati.

Quella di venerdì sarà la sesta volta per il direttore di gara Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata con la Fiorentina. Curiosamente fu proprio lui l’arbitro che l’anno scorso diresse la sfida tra Monza e viola in Brianza. In totale, con Sacchi ad arbitrare, la Fiorentina ha messo a referto 2 vittorie e 3 sconfitte.