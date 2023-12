Nardella si sfoga: “A Firenze iniziamo i lavori per lo stadio, Milano e Napoli fanno ancora questionari”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della situazione legata al nuovo stadio Franchi e si è tolto anche un sassolino. Queste le sue parole:

Nessuno si sarebbe mai immaginato che avremmo trovato la ditta per i lavori del Franchi, tutti mi hanno sempre detto che avrei fallito, ma non ho mai mollato. A Milano sono a fare il questionario e noi siamo ai lavori, così come Napoli, Genova e Roma. Tutti stanno ancora decidendo cosa fare, mentre noi siamo molto avanti. Purtroppo l’Italia è la maglia nera per l’infrastrutture del mondo del calcio. L’ho detto ad Abodi, questo risultato vale per tutta l’Italia, non solo per Firenze. Adesso spero in una collaborazione per conciliare l’esigenza dei tempi dei lavori e quelli della Fiorentina”

L’OPINIONE DI DARIO NARDELLA