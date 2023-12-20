Trevisani: "Grazie a Italiano la Fiorentina è passata da lottare per la salvezza a lottare per la Champions League"

Riccardo Trevisani si è soffermato a parlare di Vincenzo Italiano e del suo percorso alla guida della Fiorentina

Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e del percorso di Italiano a Firenze a Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: "Guardiamo il quadro generale della situazione in casa Fiorentina su Italiano, lui arriva a Firenze quando la Fiorentina non si può guardare, una squadra che gioca un calcio rivoltante, che non segna nemmeno con le mani, che arriva tra il 16esimo e il 17esimo posto, si salva per il rotto della cuffia. Da quel momento in poi, da quando arriva Vlahovic lotta per andare in Champions League, che se non gli portano via Vlahovic lotta per andare in Champions, con lui si passa da non retrocedere, rischia di arrivare quarto. Fa due finali di Coppa in una stessa stagione, Conference League e Coppa Italia, quest'anno è una squadra che è ad un passo dalla Champions. Io faccio fatica a contestare il mondo di Italiano totale"

NZOLA HA DECISO DI NON ANDARE IN COPPA D’AFRICA

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