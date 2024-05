Sacchi: “Fiorentina in finale? Ce la può fare. Il lavoro di Italiano evidente, valorizza i calciatori che ha”

Arrigo Sacchi, ex ct ed dell’Italia ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco i passaggi più significativi: “Se si investe sul gioco, e se non si va a caccia di campioni, che poi magari campioni non sono, si possono mantenere bilanci sani e inseguire traguardi importanti. Questo hanno fatto Atalanta, Roma e Fiorentina. Il percorso dei viola per arrivare in finale non è complicato, a patto che la Fiorentina giochi come sa fare e come ha dimostrato.

Gasperini, De Rossi e Italiano puntano sul gioco, sul gruppo e non sul singolo. In questo modo aiutano le loro società a non far sborsare fior di milioni sul mercato, ma si affidano alle idee e al lavoro valorizzando il materiale umano che hanno. Il lavoro di Italiano è evidente. Fa muovere bene i suoi sul campo, anche se mi piacerebbe vedere un po’ più pressing e recupero alto del pallone. In Conference ha sempre fatto bene, penso che ce la possano fare col Bruges. La sfida dell’andata è stata lo specchio della stagione. La Fiorentina fa cose bellissime e poi, a volte, si addormenta e si fa sorprendere. Italiano, che è un allenatore molto preparato, avrà il compito di tenere tutti sulla corda, affinché non cali mai l’attenzione. Le gare internazionali richiedono uno sforzo mentale superiore a quelle di campionato. Arrivare in finale è importante, molto, per tutte le nostre italiane”.

