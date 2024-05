Sacchi: “Fonseca? Non va bene per il Milan. Perché non prendere Italiano? Ha idee”

Arrigo Sacchi, ex mister del Milan ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Il Milan ha bisogno di uno stratega, di un tecnico che sappia dare un gioco alla squadra e che attraverso il gioco valorizzi il materiale umano a disposizione. Ci sono ottimi allenatori che avrebbero fatto al caso dei rossoneri. Penso a De Zerbi, a Sarri, a Gasperini, a Italiano, a Motta che non è italiano ma è come se lo fosse… Quelli che ho appena nominato conoscono la A, conoscono le dinamiche del nostro calcio, hanno idee e lo hanno dimostrato. Fonseca è tutto da scoprire”.

