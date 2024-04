Bordata di Sacchi, come Commisso: “Vincere con i debiti vuol dire barare e l’Inter sta barando”

“C’è una tendenza in Italia di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì”. Arrigo Sacchi di certo non usa frasi di circostanza – riportate dal Corriere Adriatico – durante la presentazione del suo libro ‘Il Realista Visionario’ ieri sera al Federico II di Jesi. Sempre parlando dell’Inter, l’ex allenatore è tornato anche a commentare l’operato di Simone Inzaghi: “Si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Ma in Champions contro l’Atletico Madrid ha sbagliato. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all’avversario”

Nell’evento organizzato in collaborazione con i Milan Club di Jesi e Castelfidardo, Sacchi ha poi voluto analizzare il calcio moderno: “Oggi si punta tutto sulla tattica – ha spiegato l’ex allenatore della Nazionale -, si aspetta solo l’errore dell’avversario. I padri fondatori inventarono il calcio come sport offensivo e di squadra, in Italia lo abbiamo trasformato in individuale e difensivo. Siamo al paradosso. La Nazionale? Spalletti è come me, può fare bene. Mi rivedo tanto in lui, ma non è il solo. Apprezzo Sarri, Gasperini, Italiano e Pioli”.

