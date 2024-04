Dalla Francia, l’Olympique Marsiglia ci prova per Italiano. Benatia segue il tecnico della Fiorentina

Secondo quanto filtra dalla Francia, l’ex calciatore della Juventus, Mehdi Benatia, attuale consigliere dell’Olympique Marsiglia, segue con attenzione la situazione legata a Vincenzo Italiano. Il club francese apprezza l’operato del tecnico della Fiorentina, il quale avrebbe espresso la sua preferenza circa la sua permanenza in Serie A, senza però scartare a priori le offerte provenienti dall’estero. Il dirigente sportivo e consigliere spera in una qualificazione dell’OM in Europa League, in modo tale che risulti una destinazione appetibile agli occhi dell’allenatore viola, destinato a lasciare Firenze a fine stagione.

BUCCHIONI: “ITALIANO SE NE VA ANCHE PER IL CLIMA CHE C’È. QUELLI CHE LO CRITICANO SARANNO PRIMI A RIMPIANGERLO”