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FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, TORNA BARAK. MAXIME IN REGIA, RANIERI DIETRO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara del girone di Conference contro il Cukaricki. Gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2023 19:48
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, TORNA BARAK. MAXIME IN REGIA, RANIERI DIETRO - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina che scende in campo alle ore 21 contro il Cukaricki, partita che vale per il girone di Conference League. Italiano deve fare a meno di Biraghi e Bonaventura, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Barak, Ikonè, Kouamè, Beltran

RAPINA A CASA RANIERI DOMENICA

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