FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, TORNA BARAK. MAXIME IN REGIA, RANIERI DIETRO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara del girone di Conference contro il Cukaricki. Gli undici viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2023 19:48
Fiorentina che scende in campo alle ore 21 contro il Cukaricki, partita che vale per il girone di Conference League. Italiano deve fare a meno di Biraghi e Bonaventura, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Barak, Ikonè, Kouamè, Beltran
RAPINA A CASA RANIERI DOMENICA
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