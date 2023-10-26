Tadic: "La Fiorentina è un livello troppo più alto, sono fenomenali. Fatto gol ai primi 2 tiri in porta"

Tadic ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la partita persa contro la Fiorentina

L'allenatore del Cukaricki, Igor Tadic, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dello stadio Franchi contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Volevamo tenere la squadra alta nei primi 10 minuti, abbiamo avuto un'occasione e non l'abbiamo realizzata, abbiamo preso gol su palle lunghe prima dell'espulsione. Abbiamo cercato di resistere il più possibile contro la Fiorentina che è un'ottima squadra, complimenti davvero. I primi due tiri hanno fatto 2 gol, abbiamo poca esperienza e l'abbiamo pagata. Nella Fiorentina giocano giocatori che sono stati pagati tanti e giocano titolari nell'Argentina. Non siamo all'altezza di questo avversario in questa competizione.

Cosa devo dire ai giocatori dopo la partita? Devo solo andare avanti, è cosi. Ho fatto i complimenti a Italiano, hanno vinto meritatamente. 11 contro 11 abbiamo giocato, dopo no, il livello della Fiorentina è troppo più alto. In vista del ritorno dobbiamo cambiare qualcosa ma la partita è lontana, qualcosa cambieremo per fare più resistenza. Questa partita la cancello, la dobbiamo analizzare ma bisogna andare avanti. L'analisi la posso fare fino al decimo minuto che abbiamo giocato 11 contro 11"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL CUKARICKI

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