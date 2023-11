FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA DAVANTI, PIEROZZI TERZINO DESTRO, SOTTIL ESTERNO

Fiorentina di scena in Serbia per la partita contro il Cukaricki per la quarta giornata del girone di Conference League, Italiano deve fare a meno di Beltran rimasto a Firenze per infortunio. Questi gli undici titolari per la partita in programma alle ore 18.45

Christensen, Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Bonaventura, Sottil, Ikonè, Nzola

IL MOTIVO DELL’ASSENZA DI BONAVENTURA DAL PRIMO MINUTO CONTRO LA JUVENTUS