La Fiorentina schianta il Cukaricki, finisce 6-0 al Franchi. Doppietta per Beltran, il Vichingo si è sbloccato

Una splendida vittoria per la Fiorentina che ha distrutto i serbi del Cukaricki

Al 3’ primo squillo del Cukaricki, pallone sanguinoso perso da Maxime Lopez. Al 5’ brutta notizia per i viola, Kayode ko, la gamba gli rimane sotto ed è costretto a chiedere il cambio. Al 6’ lancio lungo di Ranieri per Beltran che sguscia via e firma l’1-0; suo primo gol in maglia viola. Al 10’ il Vichingo raddoppia con uno splendido pallonetto, grande istinto quello dell’argentino. Al 12’ Ikone ci prova dalla distanza, palla deviata in angolo. Al 22’ Comuzzo dentro per Beltran che si prepara e va al tiro colpendo la traversa. Al 27’ gran botta di Barak. Al 29’ Ikoné sradica il pallone dai piedi del calciatore del Cukaricki e fa partire un tiro letale che si insacca sotto la traversa, Fiorentina che cala il tris. Al 38’ fallo da dietro di Subotic su Beltran, all’OFR l’arbitro lo espelle. Al 42’ Mandragora tira debolmente. Al 43’ Ikoné dentro per Mandragora che arriva fuori tempo. Al 47’ Parisi prova il tiro al volo, pallone alto.

Al 48’ pericoloso Cuetkovic che scappa a Comuzzo e Quarta. Al 57’ destro alto di Martinez Quarta. Al 65’ Sottil con una pennellata di destro da punizione fa 4-0. Al 70’ Mandragora per Nzola che controlla e va al tiro, palla fuori. Al 73’ Sottil crossa, sbaglia la difesa, Quarta sorprende tutto e fa 5-0. All’83’ gran gol dalla distanza di Maxime Lopez che fa 6-0. Al 92' tiro di poco alto di Mandragora.