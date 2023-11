Nzola decisivo dagli 11 metri, la Fiorentina vince 1-0 contro il Cukaricki. Brutto secondo tempo

Al 5’ lancio di Bonaventura per Nzola che tocca il pallone, il suo piede sinistro viene preso da Filipovic, portiere del Cukaricki. Dal dischetto Nzola firma l’1-0 per la Fiorentina, prima rete europea per il centravanti. Al 22’ Duncan ha calciato dalla distanza, palla fuori. Al 26’ punizione di Biraghi, palla sopra la traversa. Al 33’ pericoloso il 9 del Cukaricki che si stacca da Ranieri e colpisce di testa. Al 39’ ci prova Kovac. Al 48’ Bonaventura prova il tiro palla in angolo. Al 52’ Kovac si divora il gol. Al 59’ tiro di Pierozzi dalla distanza. Da segnalare un buon tiro di Brekalo salvato in angolo da Filipovic. La Fiorentina vince 1-0 contro il Cukaricki.