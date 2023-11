Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Beltran non ce la fa, out anche Kayode. Presente Pierozzi

Questa la lista dei 25 giocatori chiamati da Vincenzo Italiano per la sfida di domani tra Fiorentina e Cukaricki in Serbia, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Assenti Beltran, Kayode e Dodo. Presente invece Pierozzi. Di seguito la lista completa.

Portieri: Terracciano, Christensen, Martinelli.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Pierozzi, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikoné, Kouamé, Nzola, Sottil.