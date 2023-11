PAGELLE FIORENTINA: NZOLA SI PROCURA IL RIGORE, MURO MILENKOVIC. SOTTIL E IKONÈ, NON CI SIAMO

Christensen 5,5 Non compie nemmeno una parata degna di nota ma sbaglia in uscita e perde un pallone che poteva costare caro

Pierozzi 5,5 Si propone bene, è volenteroso ma rischia in un paio di circostanze come quando rischia con retropassaggio su Christensen. Anche nel finale si fa sorprendere su alcune incursioni, furbo e scaltro su un recupero al minuto 92

Milenkovic 7 Sicuro e attento, il suo diretto marcatore non riesce mai a superarlo nè a vincere un solo contrasto. Aereo o palla al piede non conta, non lo superi. Guida bene la retroguardia

Ranieri 6 Non è sempre preciso, come quando si fa saltare troppo facilmente sulla fascia sinistra regalando una grande occasione per la squadra serba. Troppo sufficiente in qualche circostanza

Biraghi 5,5 Non eccelle nè in fase difensiva nè in fase offensiva. Viene saltato in diverse occasioni, non sempre preciso, quando esce si vede la differenza

Maxime Lopez 6 Si limita al compitino, niente di rilevante. Si muove per smistare i palloni ma senza rischiare la giocata in nessuna occasione

Duncan 5,5 Esce alla metà del secondo tempo ma anche la sua partita è soporifera, si limita al compitino senza mai rischiare nè la giocata nè facendo mai davvero scudo per gli avversari come ci aveva abituato

Bonaventura 6 Cerca di trovare un guizzo in una partita spenta da parte della maggior parte del gruppo. Predica nel deserto anche se potrebbe essere più veloce e ispirato

Sottil 5 L’unica accelerazione della sua partita degna di nota è quando serve un pallone al cento dell’area per Brekalo. Il resto della sua partita è un vorrei ma non riesco. Sempre raggiunto quando cercava di andare via in velocità, mai incisivo, mai un tiro in porta che si possa definire tale, mai un cross pericoloso

Ikonè 5 Quasi peggio di Sottil ma non andiamo sotto il 5 perchè la Fiorentina ha vinto. Se un giocatore vuole ritagliarsi più spazio, questo non è assolutamente il giusto atteggiamento. Non mette nulla per fare qualcosa di più del misero compitino

Nzola 6,5 Il rigore se lo procura lui bruciando in velocità l’avversario e leggendo bene la palla che arrivava da dietro. Sul gol dal dischetto rischia ma segna. Il resto della partita è un aspettare palloni che non sono mai arrivati

Brekalo 6 Va vicino al gol dopo un buon assist di Sottil, il portiere fa una grande parata, il tiro era indirizzato bene all’angolino. Il resto della sua gara non è eccellente

Parisi 6 Entra al posto di Biraghi e da quella parte si smette di soffrire. Fa il suo

Mandragora 6 Entra, porta vivacità ma esce poco dopo per infortunio. Speriamo non sia nulla ma solo precauzione

RAZZISMO DA PARTE DEI TIFOSI DEL CUKARICKI, LA RICOSTRUZIONE