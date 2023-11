Italiano: “Mi è piaciuto come Nzola si è procurato il rigore ma certe partite vanno chiuse”

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki, queste le sue parole:

“Volevamo vincere, era quello l’obiettivo, ci interessava solo prendere i 3 punti, mi ha fatto piacere come Nzola si è procurato il rigore, in Europa gli avversari non sono mai semplici. Si poteva fare meglio, non bisogna mai tenere aperte le partite, come quella del Riga dello scorso anno, andava messa a posto prima, dobbiamo essere più veloci e rapidi negli ultimi metri. Dovevamo vincere e ci teniamo stretti i 3 punti. Oggi volevamo il gol di Nzola ed è riuscito a farlo, questo dà autostima, speriamo anche in Sottil, Ikonè e Brekalo ma la strada è lunga, abbiamo il tempo per mettere a punto le lacune che abbiamo. Non so se sarà la svolta per Nzola, mi è piaciuto come si è procurato il rigore, siamo riusciti a portare in campo quello che avevamo provato da questo punto di vista, un attaccante deve fare questo.”

