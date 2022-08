Un giovane per la difesa del futuro. Secondo quanto raccolto da TWM la Fiorentina sarebbe in trattativa con il Cukaricki, club serbo impegnato nel preliminare di Conference con il Twente (3-1 per gli olandesi in Serbia all’andata, chi passa affronterà proprio la Fiorentina nel playoff), per Lazar Zaknic, giovane difensore centrale classe 2004.

SOLO UNA BOTTA PER NICO GONZALEZ