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Notizie Zaknic Fiorentina

TMW, blitz del Sassuolo per Zaknic, i neroverdi vogliono bruciare la concorrenza. Sorpassata la Fiorentina

08 agosto 2022 17:03

TMW, la Fiorentina tratta con il Cukaricki per prendere Zaknic, difensore centrale classe 2004

08 agosto 2022 12:57

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