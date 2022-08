Nazione, sollievo per Nico Gonzalez, ha preso solo una botta. Verrà valutato nei prossimi giorni

Nessuna emergenza, nessun problema serio. Questi i segnali che arrivano sulle condizioni di Nico Gonzalez, dopo l’infortunio che l’attaccante argentino ha rimediato sabato sera nel corso del primo tempo di Betis-Fiorentina. Il classe 1998 aveva accusato un fastidio all’anca già nell’amichevole contro il Qatar e sull’azione del secondo gol degli spagnoli quel problema si è riacutizzato, costringendolo a uscire dal campo.

Nico verrà comunque valutato dallo staff medico viola nei prossimi giorni ma non dovrebbe essere a rischio per i primi impegni ufficiali, perché il problema in questione dovrebbe essere limitato ad un fastidio causato da un colpo ricevuto, niente di più. La prima giornata di Serie A darà il via ad un vero e proprio tour de force per i viola, che tra campionato e playoff di Conference League scenderanno in campo ogni 3 / 4 giorni. Ecco perché Italiano vuole il contributo di tutti, in particolare di un giocatore come Nico Gonzalez, capace di dare imprevedibilità all’attacco viola. Lo scrive La Nazione.

