Bernardeschi cerca di convincersi da solo: “In Canada è tutto bello, tutti mi chiamano per venire qui”

A Il Foglio, Federico Bernardeschi ha parlato delle sue prime settimane in MLS, dopo essere stato ingaggiato dal Toronto. L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus è stato snobbato in Italia e in Europa, queste le sue parole:

«È stato un impatto fantastico. Sono stato accolto e presentato come una star. I tifosi cantavano il mio nome. Io sono andato a suonare i tamburi in mezzo a loro. Un clima incredibile. Qui c’è un entusiasmo che in Europa neppure immaginano, sono rimasto sbalordito anch’io. Ogni sabato stadi pieni, canti e cori durante tutta la partita, strutture pazzesche. Venite, se non ci credete. È veramente gratificante. Qui si va alla partita pensando di andare a una festa. A una grande kermesse popolare, che si ripete ogni settimana. Non si può neppure immaginare quanti miei colleghi di Serie A mi hanno telefonato perché vogliono venire a giocare qui. E parlo anche di calciatori di primissima fascia».

LO CELSO E LA FIORENTINA, LA SITUAZIONE